Slavia Praga vs Panathinaikos: pronostico e possibili formazioni

Lo Slavia Praga ospita il Panathinaikos alla Fortuna Arena giovedì 4 agosto nel terzo turno dei playoff di Europa Conference League. La squadra di casa ha sconfitto il St Joseph nel turno precedente delle qualificazioni, mentre i visitatori scenderanno in campo per la prima partita competitiva di questo trimestre. Il calcio di inizio di Slavia Praga vs Panathinaikos è previsto alle 19

Anteprima della partita Slavia Praga vs Panathinaikos: a che punto sono le due squadre?

Slavia Praga

Lo Slavia Praga ha iniziato la sua campagna di campionato in contropiede con una sconfitta per 1-0 contro l'Hradec Kralove alla Lokotrans Arena. Dopo un primo tempo scialbo, gli ...

