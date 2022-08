Ostia. Ho portato la disabilita’ intellettiva al mio esame di terza media (Di giovedì 4 agosto 2022) Valerio ha deciso di parlare di disabilità intellettiva e inclusione sociale descrivendo i progetti della Fondazione Roma Litorale. Galloni (direttore generale): “Per noi grande onore” La disabilità intellettiva e i progetti per l’inclusione della Fondazione Roma Litorale grazie a Valerio, splendido e sorridente ragazzo di 13 anni, tornano a essere materie di studio ed entrano a pieno diritto nel suo esame di terza media. “Un motivo di orgoglio per la Fondazione Roma Litorale – sottolinea il direttore generale Stefano Galloni -, ma soprattutto qualcosa che ci dà grande speranza per il presente e per il futuro. Il fatto che Valerio abbia deciso di parlare del nostro operato premia una importante presenza nel tessuto cittadino e in questo caso nelle scuole con le quali da ormai 15 anni portiamo avanti ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 agosto 2022) Valerio ha deciso di parlare di disabilitàe inclusione sociale descrivendo i progetti della Fondazione Roma Litorale. Galloni (direttore generale): “Per noi grande onore” La disabilitàe i progetti per l’inclusione della Fondazione Roma Litorale grazie a Valerio, splendido e sorridente ragazzo di 13 anni, tornano a essere materie di studio ed entrano a pieno diritto nel suodi. “Un motivo di orgoglio per la Fondazione Roma Litorale – sottolinea il direttore generale Stefano Galloni -, ma soprattutto qualcosa che ci dà grande speranza per il presente e per il futuro. Il fatto che Valerio abbia deciso di parlare del nostro operato premia una importante presenza nel tessuto cittadino e in questo caso nelle scuole con le quali da ormai 15 anni portiamo avanti ...

Aledams : @emilianoavanti Io cor mio che era rosso a Ostia c’ho portato n’Americana che manco se annavamo co na Ferrari se sarebbe divertita così!! - Cioschi66 : @essexelle @MoltoBenone @utentesegreto21 ??????verissimo, il ritiro dell’umido una chimera! Io anche oggi dopo 3 manca… - FiorinLuigi : RT @chiaralucetw: È accaduto ad #Ostia. Una mia amica ha portato il figlio al pronto soccorso pediatrico perché aveva la febbre alta. Non l… - Cioschi66 : @stefania_mileto Che è successo? È arrivata oggi anche a me. Nemmeno l’ho aperta. La tassa che più odio pagare. Ie… -