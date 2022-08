Muriel Juve, salgono le quotazioni del colombiano: la situazione (Di giovedì 4 agosto 2022) Muriel Juve, salgono le quotazioni del colombiano come possibile vice Vlahovic. La situazione sull’attaccante dell’Atalanta Stando a quanto riportato da Tuttosport, viste le difficoltà riscontrate nell’arrivare ad Alvaro Morata, la Juve torna a pensare a Luis Muriel. Il colombiano ha ancora un anno di contratto con l’Atalanta, che per lasciarlo partire chiede 15 milioni di euro. Il 31enne piace molto perché vede la porta quando si trova in area di rigore ed è molto efficace anche quando attacca lo spazio con la sua accelerazione palla al piede ed, inoltre, non avrebbe problemi nel doversi sedere in panchina di tanto in tanto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 agosto 2022)ledelcome possibile vice Vlahovic. Lasull’attaccante dell’Atalanta Stando a quanto riportato da Tuttosport, viste le difficoltà riscontrate nell’arrivare ad Alvaro Morata, latorna a pensare a Luis. Ilha ancora un anno di contratto con l’Atalanta, che per lasciarlo partire chiede 15 milioni di euro. Il 31enne piace molto perché vede la porta quando si trova in area di rigore ed è molto efficace anche quando attacca lo spazio con la sua accelerazione palla al piede ed, inoltre, non avrebbe problemi nel doversi sedere in panchina di tanto in tanto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

