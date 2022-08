gianni20181 : RT @NapoliToday: #Cronaca Circum, Napoli-Sorrento da incubo. Legambiente: 'Incapacità e inefficienza' - NapoliToday : #Cronaca Circum, Napoli-Sorrento da incubo. Legambiente: 'Incapacità e inefficienza' -

'La farsa `viaggiare in´ - ha dichiarato Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania - ogni giorno si trasforma in tragedia. Corse che saltano, linee soppresse, ...Dal 9 luglio, per esempio, laha annunciato che garantirà soltanto 156 corse al giorno. Si pensi che l'anno di esercizio era cominciato a settembre con 264 corse, ridotte via via con ... Incubo Circumvesuviana: i pendolari non ne possono più Da tempo sono segnalati disagi sulla rete della Circumevesuviana. Negli ultimi giorni tre imprevisti hanno creato problemi a cittadini e turisti ...Dopo giorni e giorni di disagi alle proteste di pendolari e turisti si unisce anche l'associazione ambientalista ...