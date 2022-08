Gianmaria Antinolfi | annuncio clamoroso | “Ci penso continuamente” | potrebbe accadere subito

Leggi su ck12

(Di giovedì 4 agosto 2022) L’ex concorrente del GF VIP ammette un suo grande sogno e lo svela a tutti sui suoi canali social. L’inaspettata verità diGiamaria(Youtube)L’imprenditore campano si è fatto conoscere al grande pubblico soprattutto al GF VIP, il reality che gli ha donato non solo una grande visibilità ma anche l’amore., infatti, è un imprenditore che lavora nel campo della moda e del lusso: con una laurea in economia aziendale e un master presso la Bocconi, è noto al gossip soprattutto per le sue frequentazioni. Prima di Federica Calemme, infatti, l’imprenditore ha avuto una liason anche con Belén Rodriguez, Dayane Mello e Soleil Sorge. Nelle ultime ore, però, alcune sue parole stanno stravolgendo ogni previsione: è pronto,...