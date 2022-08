Francesco Totti e Ilary Blasi, cala il gelo tra i due: dopo la rottura ecco cos’è successo | Fan sconvolti (Di giovedì 4 agosto 2022) Francesco Totti e Ilary Blasi si sono incontrati per la prima volta dopo l’annuncio della separazione: le cose non sono andate bene. La rottura che si è consumata tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a tenere banco anche dopo diverse settimane dall’annuncio ufficiale della separazione. Non passa giorno senza che emergano nuovi particolari non solo sulla fine della coppia, ma anche sulle rispettive nuove avventure: molti ‘rumors’, infatti, riportano che l’ex capitano della Roma starebbe già convivendo con Noemi Bocchi. La notizia delle ultime ore è che Francesco Totti e Ilary Blasi si sono rivisti. Per la ... Leggi su kronic (Di giovedì 4 agosto 2022)si sono incontrati per la prima voltal’annuncio della separazione: le cose non sono andate bene. Lache si è consumata tracontinua a tenere banco anchediverse settimane dall’annuncio ufficiale della separazione. Non passa giorno senza che emergano nuovi particolari non solo sulla fine della coppia, ma anche sulle rispettive nuove avventure: molti ‘rumors’, infatti, riportano che l’ex capitano della Roma starebbe già convivendo con Noemi Bocchi. La notizia delle ultime ore è chesi sono rivisti. Per la ...

