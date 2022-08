Ecco chi vincerebbe se si votasse oggi: c'è un clamoroso crollo | Cifre (Di giovedì 4 agosto 2022) A Controcorrente un sondaggio Tecnè descrive bene lo scenario che ci attende alle urne. Di fatto il centrosinistra è terrorizzato da una possibile vittoria del centrodestra che ormai tutti gli istituti di rilevazione danno per certa. Infatti anche i numeri di Tecnè presentati nel talk show di Veronica Gentili su Rete 4 danno i partiti del campo moderato in crescita e in fuga su quelli del centrosinistra. Ma per capire meglio quale sarà lo scenario che verrà fuori il prossimo 25 settembre, bisogna fare attenzione ai dati sulle intenzioni di voto. Se si votasse oggi Fratelli d'Italia raccoglierebbe il 24,3 per cento. Dietro il Pd che arriva al 24,1 per cento. La Lega di Matteo Salvini è sul podio con il 13,3 per cento. Poi c'è Forza Italia con l'11 per cento. Sprofonda il Movimento Cinque Stelle che adesso crolla pure sotto il muro ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) A Controcorrente un sondaggio Tecnè descrive bene lo scenario che ci attende alle urne. Di fatto il centrosinistra è terrorizzato da una possibile vittoria del centrodestra che ormai tutti gli istituti di rilevazione danno per certa. Infatti anche i numeri di Tecnè presentati nel talk show di Veronica Gentili su Rete 4 danno i partiti del campo moderato in crescita e in fuga su quelli del centrosinistra. Ma per capire meglio quale sarà lo scenario che verrà fuori il prossimo 25 settembre, bisogna fare attenzione ai dati sulle intenzioni di voto. Se siFratelli d'Italia raccoglierebbe il 24,3 per cento. Dietro il Pd che arriva al 24,1 per cento. La Lega di Matteo Salvini è sul podio con il 13,3 per cento. Poi c'è Forza Italia con l'11 per cento. Sprofonda il Movimento Cinque Stelle che adesso crolla pure sotto il muro ...

