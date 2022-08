“Così non va, giù i microfoni”. Rissa in tv, Gentili perde le staffe (Di giovedì 4 agosto 2022) Si prevede un'estate bollente a tutti gli effetti: è in arrivo una bufera economica che potrebbe mettere in ginocchio l'Italia ed è in atto una campagna elettorale che brilla più per offese e ripicche che per profondità di temi. Il pericolo di astensionismo dell'elettorato crea allarme e secondo i sondaggi una buona percentuale dei cittadini italiani è indecisa e scoraggiata. A Controcorrente, talk quotidiano di Rete 4 condotto da Veronica Gentili, lo scontro di opinioni tra Ettore Licheri e Giampiero Mughini porta la tensione alle stelle. Il fuorionda manda la conduttrice su tutte le furie: “Fate campagna elettorale, ma Così non va bene. Giù i microfoni”. Che la campagna elettorale potesse essere infuocata, si profetizzava da tempo, ma spesso i dialoghi tra gli esponenti delle forze politiche in gioco sono fuori controllo. A ... Leggi su iltempo (Di giovedì 4 agosto 2022) Si prevede un'estate bollente a tutti gli effetti: è in arrivo una bufera economica che potrebbe mettere in ginocchio l'Italia ed è in atto una campagna elettorale che brilla più per offese e ripicche che per profondità di temi. Il pericolo di astensionismo dell'elettorato crea allarme e secondo i sondaggi una buona percentuale dei cittadini italiani è indecisa e scoraggiata. A Controcorrente, talk quotidiano di Rete 4 condotto da Veronica, lo scontro di opinioni tra Ettore Licheri e Giampiero Mughini porta la tensione alle stelle. Il fuorionda manda la conduttrice su tutte le furie: “Fate campagna elettorale, manon va bene. Giù i”. Che la campagna elettorale potesse essere infuocata, si profetizzava da tempo, ma spesso i dialoghi tra gli esponenti delle forze politiche in gioco sono fuori controllo. A ...

