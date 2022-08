WhatsApp pensa ai gruppi e agli amministratori: ecco la novità utilissima (Di mercoledì 3 agosto 2022) E’ in arrivo un nuovo interessante aggiornamento per quanto riguarda WhatsApp, e nello specifico si tratterà di una nuova inerente i gruppi, le famose chat dove si trovano al suo interno dalle tre persone in su. WhatsApp, 3/8/2022 – Computermagazine.itPraticamente tutti sono membri di una chat di gruppo, che sia quella dei vecchi compagni di scuola, degli amici, dei famigliari, dei colleghi di lavoro e via discorrendo, e la stessa è solitamente amministrata da una o più persone. L’ultima novità riguarda proprio gli admin, ed è stata scovata nella versione beta 2.22.17.12, così come sottolineato dai ragazzi di WABetaInfo, sempre attenti a scoprire cosa ci aspetta dai futuri aggiornamenti dell’app di Mark Zuckerberg. Nel dettaglio, la versione in questione è quella per Android, e al momento è in ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022) E’ in arrivo un nuovo interessante aggiornamento per quanto riguarda, e nello specifico si tratterà di una nuova inerente i, le famose chat dove si trovano al suo interno dalle tre persone in su., 3/8/2022 – Computermagazine.itPraticamente tutti sono membri di una chat di gruppo, che sia quella dei vecchi compagni di scuola, degli amici, dei famigliari, dei colleghi di lavoro e via discorrendo, e la stessa è solitamente amministrata da una o più persone. L’ultimariguarda proprio gli admin, ed è stata scovata nella versione beta 2.22.17.12, così come sottolineato dai ragazzi di WABetaInfo, sempre attenti a scoprire cosa ci aspetta dai futuri aggiornamenti dell’app di Mark Zuckerberg. Nel detto, la versione in questione è quella per Android, e al momento è in ...

