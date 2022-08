Ultime Notizie – Elezioni 2022 | ‘parlamentarie’ M5S dal 5 all’8 agosto

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Al via leM5S, ovvero la selezione dei candidati allepolitichedal basso. “L’invio delle proposte di autocandidatura – si legge sul sito del Movimento – sarà possibile dalle ore 14 di venerdì 5alle ore 14 di lunedì 8”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 36.966 contagiati e 83 morti, tasso di positività al 18%. Prosegue il calo dei ric… - fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - AnsaTrentinoAA : Covid: 435 nuovi contagi e 76 ricoverati in Trentino. Nessun decesso nelle ultime 24 ore |#ANSA - claudia_b66 : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 45.621 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sal… - meteoredit : Le ultime previsioni #meteo aggiornate nell'articolo di @LucaCiceroni. Che tempo è previsto nel fine settimana? -

Il Sole 24 ORE

Superbonus , il Decreto Aiuti e il Decreto Semplificazioni alla fine sono riusciti nell'impresa: si sblocca, almeno in parte, la cessione, anche retroattiva, dei crediti corrispondenti ai bonus ...Purtroppo su quest'ultimo ci sono pessime. De Santis è venuto a mancare infatti proprio in questeore . Lo stesso Benigni ha scritto una lettera in ricordo dell'amico e collega. '... Coronavirus ultime notizie. Fiaso: stabili ricoveri e terapie intensive ROMA - Il ministero della Salute tenta di porre un freno all'aumento dei casi del vaiolo delle scimmie in Italia e vara una nuova Circolare con ...Il senatore del Carroccio sminuisce la relazione tra il suo partito e Russia Unita. Cerasa: "Quel contratto non è fiction. È scritto nero su bianco in 10 punti" ...