Traffico Roma del 03-08-2022 ore 19:30 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione raccomandiamo ancora massima prudenza lungo la carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare dove Dal primo pomeriggio per un incidente con veicolo in fiamme si viaggia in coda tra Salaria Trionfale a causa dell'incendio si è resa necessaria la chiusura dello svincolo per La Cassia della carreggiata interna e in uscita verso il centro città ulteriori provvedimenti hanno Inoltre comportato la chiusura della stessa carreggiata in prossimità dello svincolo Trionfale con successiva riapertura della corsia di marcia veloce e della corsia di sorpasso ripercussioni anche su via Cassia precedentemente chiusa per un intervento dei vigili del fuoco tra il Gray via di Grottarossa In entrambe le direzioni il tratto è stato riaperto ma il raccomandiamo ancora attenzione su via della Foro Italico più Traffico in ...

