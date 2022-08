Traffico Roma del 03-08-2022 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Luceverdeun buon pomeriggio e ben trovati dalla redazioneregolare sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare ma raccomandiamo prudenza per un incidente in è finita della Cassia lungo la carreggiata esterna si viaggia senza disagi sul tratto Urbano della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est nella città dilavori in corso su via Appia in questo caso sono possibili ulteriori rallentamenti in prossimità dell’aeroporto di Ciampino in direzione del centro stesse condizioni su Viale Guglielmo Marconi dove si mangia tramite riduzione di carreggiata in prossimità di largo Giuseppe Veratti fino al 12 agosto trasporto pubblico per lavori di potatura su via Prenestina tra via Brezza non è largo Preneste oggi e domani 4 agosto i tram 5 14:19 sono sostituiti da bus tra Largo Preneste Piazza dei Gerani e ...