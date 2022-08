"Solo il 15%, ma li nascondono". Ecco i veri numeri che smascherano il Pd (Di mercoledì 3 agosto 2022) Oltre la metà delle richieste di asilo in Italia non sono state accolte e Solo 15% delle domande per rifugiati sono state accolte: il punto di Salvini Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 agosto 2022) Oltre la metà delle richieste di asilo in Italia non sono state accolte e15% delle domande per rifugiati sono state accolte: il punto di Salvini

matteosalvinimi : Sempre nel 2021, solo 8.107 persone hanno ricevuto lo status di rifugiati: il 15% del totale delle domande esaminat… - marattin : Sono solo alcune delle cose, altre le esporremo in campagna elettorale. In questi due anni avevamo costruito tutto… - LaVeritaWeb : Riduzione del 15% senza obbligo e con più esenzioni. Roberto Cingolani giura: «Per l’Italia calo solo del 7%». Ma l… - Krunic_falso_9 : @Pirichello Secondo me faranno una Moncadata da massimo 15/17 milioni se ci va bene, altrimenti prenderanno solo il… - Gardella90 : RT @monacelt: In ???? Italia la % di *donne* che lavora è al di sotto del 40% (del totale +15). Vogliamo scegliere un solo tema? Portare la… -