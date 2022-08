Per le brune è il momento di indossare l’arancio, come Eva Longoria (Di mercoledì 3 agosto 2022) ,Con look scoppiettanti e scatti molto apprezzati sui social, Eva Longoria ha eletto il suo colore dell’estate. Vibrante, caldo, estivo e dalla vivacità contagiosa: è l’arancione. Indicato soprattutto per le brune, con occhi e capelli scuri come quelli dell’attrice di origini messicane, esalta l’abbronzatura e illumina il viso. Da scegliere per total look vitaminici o come tocchi di colore qua e là, le passerelle suggeriscono gli styling migliori. Via libera al colore: le città e spiagge si tingono di arancione. Eva Longoria a luglio 2022. Credit: Ansa, EPA/Miguel Tona Eva Longoria incorona l’arancione colore dell’estate Colori complementari, dal contrasto alto o basso: le leggi dell’armocromia non perdonando. Eva Longoria lo sa, e le sue mise impeccabili e raggianti ... Leggi su amica (Di mercoledì 3 agosto 2022) ,Con look scoppiettanti e scatti molto apprezzati sui social, Evaha eletto il suo colore dell’estate. Vibrante, caldo, estivo e dalla vivacità contagiosa: è l’arancione. Indicato soprattutto per le, con occhi e capelli scuriquelli dell’attrice di origini messicane, esalta l’abbronzatura e illumina il viso. Da scegliere per total look vitaminici otocchi di colore qua e là, le passerelle suggeriscono gli styling migliori. Via libera al colore: le città e spiagge si tingono di arancione. Evaa luglio 2022. Credit: Ansa, EPA/Miguel Tona Evaincorona l’arancione colore dell’estate Colori complementari, dal contrasto alto o basso: le leggi dell’armocromia non perdonando. Evalo sa, e le sue mise impeccabili e raggianti ...

