Nuova opinionista in studio | Gianni Sperti resta senza parole: catastrofe a Uomini e Donne (Di mercoledì 3 agosto 2022) Colpo di scena in vista della prossima edizione di Uomini e Donne: spunta una Nuova opinionista in studio con Gianni Sperti L’opinionista Gianni Sperti (screenshot Witty)La prossima stagione televisiva potrebbe regalare un nuovo colpo di scena al pubblico di Uomini e Donne. La conduttrice Maria De Filippi sembra decisa a modificare qualcosa nella consueta formula del suo dating show. Non solo sembrerebbe essere a lavoro su di una versione vip del programma ma anche su alcune novità in studio. Una di queste potrebbe avere a che fare con gli opinionisti. Sono ormai diversi anni che questo ruolo viene egregiamente svolto da Gianni Sperti ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 3 agosto 2022) Colpo di scena in vista della prossima edizione di: spunta unainconL’(screenshot Witty)La prossima stagione televisiva potrebbe regalare un nuovo colpo di scena al pubblico di. La conduttrice Maria De Filippi sembra decisa a modificare qualcosa nella consueta formula del suo dating show. Non solo sembrerebbe essere a lavoro su di una versione vip del programma ma anche su alcune novità in. Una di queste potrebbe avere a che fare con gli opinionisti. Sono ormai diversi anni che questo ruolo viene egregiamente svolto da...

zazoomblog : Ida Platano nuova opinionista di Uomini e Donne? Quando inizia il programma di Canale 5 le novità - #Platano… - CorriereCitta : Ida Platano nuova opinionista di Uomini e Donne? Quando inizia il programma di Canale 5, le novità - gfvipnews_ : TVsorrisi ha intervistato Orietta Berti.Con Orietta abbiamo appuntamento per l’intervista alle 15 perché il lunedì… - ocus_pocus_ : @Cuore__Amaro loro la vedevano già come nuova opinionista - FrancescoCal5 : @HoaraBorselli Riassumendo: se un bianco uccide un nero non è razzismo ma il gesto di un folle. Se un nero uccide u… -