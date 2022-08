“Lui magnete? Sì, lo attaccano al…”. Siluro di Sgarbi: l’attacco a Calenda (Di mercoledì 3 agosto 2022) In questi (brevi) giorni di assenza della Zuppa di Porro (torna presto, non vi preoccupate), vale la pena utilizzare un po’ di tempo per analizzare quanto pubblicato dai giornali. Come sapete, visto il bombardamento mediatico, ieri Carlo Calenda e Enrico Letta hanno trovato un accordo elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre. Non s’è capito bene sulla base di cosa si uniscano, visto che all’interno dell’agenda Draghi non c’è scritto praticamente niente. Ma di sicuro si ammucchiano con precise strategie di tattica politica: dividersi i collegi (30% Azione, 70% Pd), escludere i leader dai collegi uninominali (ciao ciao ApeMaio) e provare a contrastare la destra. Calenda, che si professava liberale, finisce col riabbracciare il Pd. Vabbè, ci può anche stare: in fondo in quelle liste è stato eletto, dunque forse il vulnus sta nel definirsi ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 3 agosto 2022) In questi (brevi) giorni di assenza della Zuppa di Porro (torna presto, non vi preoccupate), vale la pena utilizzare un po’ di tempo per analizzare quanto pubblicato dai giornali. Come sapete, visto il bombardamento mediatico, ieri Carloe Enrico Letta hanno trovato un accordo elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre. Non s’è capito bene sulla base di cosa si uniscano, visto che all’interno dell’agenda Draghi non c’è scritto praticamente niente. Ma di sicuro si ammucchiano con precise strategie di tattica politica: dividersi i collegi (30% Azione, 70% Pd), escludere i leader dai collegi uninominali (ciao ciao ApeMaio) e provare a contrastare la destra., che si professava liberale, finisce col riabbracciare il Pd. Vabbè, ci può anche stare: in fondo in quelle liste è stato eletto, dunque forse il vulnus sta nel definirsi ...

lodamar7 : #Letta: 'Calenda sarà un magnete per l'elettorato di centro-destra'. Sempre modesto Letta, anche lui come magnete p… - KAVDAX : Letta: 'Calenda farà da magnete per i voti di centrodestra, Ora la partita è aperta'. Se lo dice lui.... ???????????????????????????????????? - Miti_Vigliero : Sicuro? Delusi FI/Pd e moderati centristi astensionisti per anni, rifiutandosi di votare destra salvinianmeloniana,… - lasperanza54 : @Corriere Letta: «Calenda farà da magnete per i voti di centrodestra. Ora la partita è aperta»… - fisco24_info : Elezioni, politologo D'Alimonte: 'Fi al 20%? Non credo, Berlusconi ha perso appeal su moderati': (Adnkronos) - 'Cal… -