L' alternanza e la palude

(Di mercoledì 3 agosto 2022) In 33 anni, i tedeschi hanno avuto solo quattro Cancellieri mentre gli italiani, nello stesso periodo, hanno visto succedersi 17 Presidenti del consiglio. Il motivo? I partiti non accettano l'e puntano a impedire la stabilità. Molto spesso per un tornaconto di «poltrone». Un amico mi ha inviato un video in cui si confronta la durata dei governi, in Germania e in Italia. Dagli esecutivi guidati da Helmut Kohl tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta si passa a quello di Olaf Scholz, con in mezzo i sette anni in cui al Bundeskanzleramt c’era Gerhard Schröder e i 16 anni in cui c’è stata Angela Merkel. In 33 anni, i tedeschi hanno cioè avuto solo quattro cancellieri, con un’perfetta fra cristianodemocratici e socialdemocratici. Accompagnandolo con una musica da operetta, il video poi mostra l’elenco di presidenti del ...