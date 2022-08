Campo nomadi Al Karama, Caritas e Migrantes di Latina: “Un posto senza dignità” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Latina – “A un mese dall’incendio che, lo scorso 2 luglio, ha distrutto il cosiddetto ‘campo rom di Al Karama’ (leggi qui), una nota dell’Associazione 21 luglio, che da anni svolge attività di analisi e studio sulle condizioni delle comunità rom in emergenza abitativa nel nostro Paese e sulle politiche a loro rivolte, sottolinea di nuovo e con forza la necessità che la riflessione si allarghi, fino a toccare la vera questione, che poniamo da sempre: cioè se quella sistemazione, in un ‘campo’, dislocato ai margini del territorio comunale, in una situazione di completa emarginazione, ben distante dagli occhi e dai cuori di tutti, sia dignitosa, rispettosa cioè della dignità di quelle persone, neonati, minori, anziani, donne e uomini, costretti a vivere in un ‘ghetto’. Di questo infatti si tratta, per il pensiero che c’è dietro, per come ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 3 agosto 2022)– “A un mese dall’incendio che, lo scorso 2 luglio, ha distrutto il cosiddetto ‘campo rom di Al’ (leggi qui), una nota dell’Associazione 21 luglio, che da anni svolge attività di analisi e studio sulle condizioni delle comunità rom in emergenza abitativa nel nostro Paese e sulle politiche a loro rivolte, sottolinea di nuovo e con forza la necessità che la riflessione si allarghi, fino a toccare la vera questione, che poniamo da sempre: cioè se quella sistemazione, in un ‘campo’, dislocato ai margini del territorio comunale, in una situazione di completa emarginazione, ben distante dagli occhi e dai cuori di tutti, sia dignitosa, rispettosa cioè delladi quelle persone, neonati, minori, anziani, donne e uomini, costretti a vivere in un ‘ghetto’. Di questo infatti si tratta, per il pensiero che c’è dietro, per come ...

