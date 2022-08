Calcio | niente Serie C per il Campobasso | ricorso respinto dal Tar Lazio

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Ilnon parteciperà al prossimo campionato diC. Il Tar delha infattiildella società molisana per la riammissione in C. Esattamente come accaduto per il Teramo, non è stata accolta la tesi difensiva mentre è stato ribadito il verdetto di Covisoc, Figc e Collegio arbitrale del Coni. SportFace.

Per Xavier Jacobelli la rivoluzione nell'organico che il Napoli sta operando quest'anno è superiore alle precedenti datate 2016 e 2018, in cui il Napoli ha detto addio prima a Higuain , poi a Sarri . È stato raggiunto l'accordo tra Dazn e Tim sulla serie A, a 10 giorni dall'inizio del campionato (si parte il 13 agosto con la sfida di San Siro, alle 18.30, tra Milan e ...