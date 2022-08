Bimbo di 3 anni azzannato al volto da un Amstaff: 'Al parco quel cane era temuto'. Due indagati (Di mercoledì 3 agosto 2022) La procura di Bolzano ha aperto un'inchiesta sull'aggressione da parte di un cane ai danni di un bambino di tre anni, avvenuta lunedì pomeriggio al parco pubblico Europa. L'inchiesta è stata aperta ... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 agosto 2022) La procura di Bolzano ha aperto un'inchiesta sull'aggressione da parte di unai ddi un bambino di tre, avvenuta lunedì pomeriggio alpubblico Europa. L'inchiesta è stata aperta ...

mauroberruto : “#Italia non lasciarmi sola” chiede Charity Oriachi, vedova di #AlikaOgorchukwu. Italia, non lasciar soli lei ed Em… - LaVeritaWeb : La Corte suprema britannica ha rigettato anche l’ultimo appello presentato dai genitori del bimbo di 12 anni che vi… - lucianonobili : In pieno centro, in pieno giorno, un uomo, disabile e padre di un bimbo di 8 anni, può essere massacrato a morte: l… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Bolzano, bambino di tre anni azzannato da un cane: è ricoverato in gravi condizioni - PizzyBoom : @ilnononano Bimbo solo per gli occhiali però, ho gli anni di Cristo ?? -