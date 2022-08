Atletica Under 20, Furlani settimo al Mondiale: “Peccato per i salti nulli, erano lunghi” (Di mercoledì 3 agosto 2022) settimo posto Mondiale, contro avversari di due anni più grandi, in un contesto globale che sta imparando ad affrontare e che anno dopo anno conoscerà sempre meglio. Mattia Furlani porta a casa l’esperienza dei Mondiali U20 di Atletica a Cali, in Colombia, con la settima piazza nella finale del salto in lungo allo stadio Pascual Guerrero. La misura di 7,76 (+0.7), centrata al terzo turno di salti, dopo aver rischiato l’eliminazione per i due nulli iniziali, lo lascia a quattordici centimetri dal podio, nella gara vinta dal campione in carica, il francese Erwan Konate, capace di piazzare il salto decisivo al quinto turno con 8,08 (+0.4). Cuba e Brasile sul podio: argento ad Alejando Parada (7,91/+0.1), bronzo a Gabriel Luiz Boza (7,90/+0.2). Quarto lo statunitense Curtis Williams ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 3 agosto 2022)posto, contro avversari di due anni più grandi, in un contesto globale che sta imparando ad affrontare e che anno dopo anno conoscerà sempre meglio. Mattiaporta a casa l’esperienza dei Mondiali U20 dia Cali, in Colombia, con la settima piazza nella finale del salto in lungo allo stadio Pascual Guerrero. La misura di 7,76 (+0.7), centrata al terzo turno di, dopo aver rischiato l’eliminazione per i dueiniziali, lo lascia a quattordici centimetri dal podio, nella gara vinta dal campione in carica, il francese Erwan Konate, capace di piazzare il salto decisivo al quinto turno con 8,08 (+0.4). Cuba e Brasile sul podio: argento ad Alejando Parada (7,91/+0.1), bronzo a Gabriel Luiz Boza (7,90/+0.2). Quarto lo statunitense Curtis Williams ...

