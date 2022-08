Vive in auto per non pagare l’affitto e racconta su TikTok i suoi trucchi per la sopravvivenza: la storia di Nikita Crump (Di martedì 2 agosto 2022) Vivere in macchina? Per qualcuno è una scelta obbligata. È il caso di Nikita Crump, giovane della Carolina del Nord, che su Tik Tok racconta la sua vita su 4 ruote. Dopo sacrifici enormi per pagare l’affitto, incluso saltare i pasti per risparmiare soldi, la ragazza ha preso la decisione di Vivere all’interno della propria Honda Civic, che dalla fine del 2019 è diventata la sua casa. Sui social Nikita svela i trucchi che adotta per cercare di condurre un’esistenza dignitosa anche senza un tetto sopra la testa. Per alcune clip, TikTok avverte: “Partecipare a questa attività potrebbe causare danni a te o ad altri”. Ma che cosa si vede nei video di Nikita? Di tutto, a partire dalle misure di sicurezza che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022)re in macchina? Per qualcuno è una scelta obbligata. È il caso di, giovane della Carolina del Nord, che su Tik Tokla sua vita su 4 ruote. Dopo sacrifici enormi per, incluso saltare i pasti per risparmiare soldi, la ragazza ha preso la decisione dire all’interno della propria Honda Civic, che dalla fine del 2019 è diventata la sua casa. Sui socialsvela iche adotta per cercare di condurre un’esistenza dignitosa anche senza un tetto sopra la testa. Per alcune clip,avverte: “Partecipare a questa attività potrebbe causare danni a te o ad altri”. Ma che cosa si vede nei video di? Di tutto, a partire dalle misure di sicurezza che ...

