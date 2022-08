Uomini e Donne, Anticipazioni: Si Ritorna Alla Vecchia Formula! (Di martedì 2 agosto 2022) Lunedì 12 settembre prenderà ufficialmente il via la nuova stagione di Uomini e Donne. Stando alle ultime indiscrezioni apparse in rete, potrebbero esserci delle novità non indifferenti. Pare infatti che Maria De Filippi voglia tornare al passato, dividendo il Trono Classico da quello Over. Un ritorno al Format originario del programma. Ma sarà la mossa giusta? Ecco tutti gli aggiornamenti! Ritorno al passato per Uomini e Donne Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne. Verso la fine di agosto si effettueranno le prime registrazioni e finalmente scopriremo quali novità avrà in serbo la nostra Queen Mary. In queste settimane, sono circolate molte indiscrezioni circa la nuova stagione del programma, l’ultima delle quali parla di una sorta di ritorno al passato. ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 2 agosto 2022) Lunedì 12 settembre prenderà ufficialmente il via la nuova stagione di. Stando alle ultime indiscrezioni apparse in rete, potrebbero esserci delle novità non indifferenti. Pare infatti che Maria De Filippi voglia tornare al passato, dividendo il Trono Classico da quello Over. Un ritorno al Format originario del programma. Ma sarà la mossa giusta? Ecco tutti gli aggiornamenti! Ritorno al passato perManca sempre meno all’inizio della nuova stagione di. Verso la fine di agosto si effettueranno le prime registrazioni e finalmente scopriremo quali novità avrà in serbo la nostra Queen Mary. In queste settimane, sono circolate molte indiscrezioni circa la nuova stagione del programma, l’ultima delle quali parla di una sorta di ritorno al passato. ...

