Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Salvini | “Lega prenderà un voto in più nella coalizione”

"Calenda fino a ieri ha insultato tutto il mondo: 'Mai col Pd, mai con Di Maio, mai con i traditori'. Ora hanno trovato l'accordo con Letta per spartirsi i collegi per fermare le 'destre'. Non ci sono le 'destre', ci sono posizioni diverse rispetto a quelle della sinistra". Matteo Salvini, leader della Lega, nel comizio di Bari si esprime così sull'accordo raggiunto da Enrico Letta, segretario del Pd, e Carlo Calenda, numero 1 di Azione, in vista delle Elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. "Sono convinto non solo che il centrodestra possa vincere, ma che possa essere la Lega a prendere un voto in più di tutti gli altri per essere la forza trainante della coalizione e l'energia vitale. Sono convinto che possiamo vincere, sento una rinnovata aria di ...

