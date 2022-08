Torna il caldo estremo | si arriverà a 40 gradi | le città più bollenti | Ma a Ferragosto…

(Di martedì 2 agosto 2022) In questi ultimi giorni ilasfissiante di questa estate 2022 è leggermente diminuito, consentendo alla popolazione italiana di respirare un pochino. Niente di eccezionale, ma giusto qualche grado in meno rispetto ai giorni infuocati caratterizzati da Apocalisse4800, l’ultima feroce ondata di calore. Ebbene, sembra proprio che in questa prima settimana di agosto dovremo fare i conti con un’altra ondata di. L’alta pressione proveniente dal Nord Africa si spingerà nuovamente verso l’Europa centro-occidentale, come ha già fatto altre 5/6 volte nel corso di questi mesi estivi che hanno fatto boccheggiare tutti. La fiammata, che prende il nome di Cammello, interesserà subito la Spagna e il Portogallo, per poi spostarsi più ad est, investendo anche l’Italia. Il percorso è ormai quello che abbiamo ...

illflytothemoon : @Alex_myprotege È che c'ha caldo, lo capisco, non voglio si sciolga Appena arriva il freschetto però torna con i ca… - adenochrome13 : @LorneMalvofy torna nella cripta che fuori fa caldo e il mondo è pericoloso - Damianodanny1 : Meteo agosto 2022, torna il caldo africano - - Endless53707141 : @Maruzzella8420 Fatto bagno. Torna il caldo sul corpo. Vero? Mia intelligente proposta.. Ributtati a mare ????????? - Monica09058845 : @AnnaMarchetto3 Buongiorno Anna...tutto bene? Qua ha rinfrescato un po'...ma mi sa che torna caldo...buona giornata… -

