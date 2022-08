Supplenze da GPS e GaE, domande al via da 2 agosto: cosa succede se non si compila il modulo online, requisiti e sanzioni (Di martedì 2 agosto 2022) Supplenze da GPS e GaE: dal 2 al 16 giugno è possibile inviare le domande online. cosa succede se non si invia la documentazione richiesta e quali sono i requisiti indispensabili per compilare il modulo? Supplenze da GPS e GaE, domande al via dal 2 giugno: requisiti A partire dalle ore 09:00 di martedì 2 agosto e fino alle ore 14:00 di mercoledì 16 agosto, gli aspiranti docenti potranno inoltrare domanda per l’attribuzione degli incarichi residui al 31 agosto e al 30 giugno 2023. La domanda per le Supplenze per l’anno scolastico 2022/2023 può essere presentata da tutti gli aspiranti che risultano essere regolarmente inseriti nelle GaE ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 2 agosto 2022)da GPS e GaE: dal 2 al 16 giugno è possibile inviare lese non si invia la documentazione richiesta e quali sono iindispensabili perre ilda GPS e GaE,al via dal 2 giugno:A partire dalle ore 09:00 di martedì 2e fino alle ore 14:00 di mercoledì 16, gli aspiranti docenti potranno inoltrare domanda per l’attribuzione degli incarichi residui al 31e al 30 giugno 2023. La domanda per leper l’anno scolastico 2022/2023 può essere presentata da tutti gli aspiranti che risultano essere regolarmente inseriti nelle GaE ...

