Serie B, ufficializzate le date e gli orari dalla 4a alla 6a giornata di campionato (Di martedì 2 agosto 2022) Con un comunicato ufficiale la Lega di Serie B ha reso noto il programma e gli orari delle gare dalla quarta alla sesta giornata del campionato 2022/23. Di seguito il dettaglio delle tre giornate. 4^ giornataVenerdì 2 settembre, ore 20:30: Cagliari – Modena Sabato 3 settembre, ore 14:00: Ascoli – Cittadella Sabato 3 settembre, ore 14:00: Bari – Spal Sabato 3 settembre, ore 14:00: Brescia – Perugia Sabato 3 settembre, ore 14:00: Frosinone – Como Sabato 3 settembre, ore 14:00: Reggina – Palermo Sabato 3 settembre, ore 14:00: Ternana – Cosenza Sabato 3 settembre, ore 14:00: Venezia – Benevento Sabato 3 settembre, ore 16:15: Genoa – Parma Domenica 4 settembre, ore 16:15: Südtirol – Pisa 5^ giornataVenerdì 9 settembre, ore 20:30: Palermo ... Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022) Con un comunicato ufficiale la Lega diB ha reso noto il programma e glidelle garequartasestadel2022/23. Di seguito il dettaglio delle tre giornate. 4^Venerdì 2 settembre, ore 20:30: Cagliari – Modena Sabato 3 settembre, ore 14:00: Ascoli – Cittadella Sabato 3 settembre, ore 14:00: Bari – Spal Sabato 3 settembre, ore 14:00: Brescia – Perugia Sabato 3 settembre, ore 14:00: Frosinone – Como Sabato 3 settembre, ore 14:00: Reggina – Palermo Sabato 3 settembre, ore 14:00: Ternana – Cosenza Sabato 3 settembre, ore 14:00: Venezia – Benevento Sabato 3 settembre, ore 16:15: Genoa – Parma Domenica 4 settembre, ore 16:15: Südtirol – Pisa 5^Venerdì 9 settembre, ore 20:30: Palermo ...

