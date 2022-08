Pisa: arrestato latitante condannato a 30 anni per associazione mafiosa e omicidio (Di martedì 2 agosto 2022) La Polizia di Stato di Pisa ha arrestato un ricercato in Italia e all'estero, poiché destinatario di un mandato di cattura in seguito ad una condanna a 30 anni di reclusione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 2 agosto 2022) La Polizia di Stato dihaun ricercato in Italia e all'estero, poiché destinatario di un mandato di cattura in seguito ad una condanna a 30di reclusione L'articolo proviene da Firenze Post.

