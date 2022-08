Orologi in acciaio inossidabile | tre modelli GM-B2100 da Casio

Leggi su lopinionista

(Di martedì 2 agosto 2022) MILANO –annuncia il lancio di nuovidel marchio G-SHOCK diindistruttibili. Le tre nuove referenze GM-, sono l’evoluzione dell’amata cassa ottagonale 2100, ma realizzati interamente in. Fin dal lancio nel 2019 del GA-2100 — un’interpretazione contemporeanea del primissimo G-SHOCK, il DW-5000C — il suo design sottile, semplice ed essenziale ha riscosso un notevole successo, soprattutto tra i consumatori più giovani. Nei nuoviGM-, l’viene utilizzato come materiale esterno e principale per la cassa, il bracciale e la lunetta, migliorando la serie 2100 con una struttura ine una linea decisa, ma pur sempre indistruttibile. Ed è proprio per ...