Libertà live | Siani criticato a Milano | “Napoli ha rotto il…”

Lo spettacolo di Alessandro Siani, Libertà live, finisce nel mirino della critica milanese, duri i commenti verso il comico napoletano. Libertà live lo spettacolo di intrattenimento di Alessandro Siani in onda in streaming su Amazon Prime Video non è piaciuto alla critica, durri i commenti verso il comico napoletano in particolare dai giornalisti milanesi. Una delle critiche più dure è arrivata da Grazia Sambruna giornalista del portale Mowmag.com . Secondo la cronista Alessandro Siani non è assolutamente più quello dei primi tempi con "Fiesta". Il comico avrebbe perso quella spontaneità nelle battute. E soprattutto sottolinea che il confronto tra Milano e Napoli ha stancato.

