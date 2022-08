Incendio nella villa di Alex Zanardi a Noventa Padovana (Di martedì 2 agosto 2022) AGI - Fiamme nella villa di Alex Zanardi, a Noventa Padovana. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, prontamente intervenuti, l'Incendio avrebbe interessato i pannelli dell'impianto fotovoltaico e sarebbe già stato domato. Le preoccupazioni riguardano eventuali danni riportati dai sofisticati macchinari che assistono l'ex pilota e atleta paralimpico, in fase di riabilitazione dopo l'incidente subito nel giugno 2020 sulla Statale 146 a Pienza, in Toscana, durante una prova di handbike: si sta valutando se sia necessario procedere al trasferimento in un'altra struttura. Leggi su agi (Di martedì 2 agosto 2022) AGI - FiammediZanardi, a. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, prontamente intervenuti, l'avrebbe interessato i pannelli dell'impianto fotovoltaico e sarebbe già stato domato. Le preoccupazioni riguardano eventuali danni riportati dai sofisticati macchinari che assistono l'ex pilota e atleta paralimpico, in fase di riabilitazione dopo l'incidente subito nel giugno 2020 sulla Statale 146 a Pienza, in Toscana, durante una prova di handbike: si sta valutando se sia necessario procedere al trasferimento in un'altra struttura.

