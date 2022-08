Galapagos | nate di nuovo iguane terrestri su isola Santiago

Agenzia ANSA

Da parte sua il quotidiano El Universo di Guayaquil scrive che la direzione del Parco nazionale delle(Dpng), con l'obiettivo di continuare il ripristino ecologico dell'isola di Santiago, ...Dopo quasi due secoli, le iguane terrestri sono tornate a nascere sull'isola di Santiago, nelle Galapagos ecuadoriane. Lo ha annunciato oggi via Twitter il ministro dell'Ambiente, dell'Acqua e della Transizione ecologica dell'Ecuador, Gustavo Manrique. Nel suo tweet Manrique ha ricordato che l'...