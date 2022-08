Efficaci riformisti per riforme oscene | grillozzi da studiare

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 2 agosto 2022) Al direttore - Calenda: “Con una coalizione così con Fratoianni e Bonelli facciamo ridere”. No, piangere.Michele Magno Spettacolo penoso, speriamo in un finale da sballo. Ma un consiglio per il futuro: le trattative meglio non farle su Twitter. Smack. Al direttore - Le sortite di Giuliano Ferrara di solito mi provocano piacere e interesse. Ma la celebrazione delsmo quale “efficace riformismo” (Foglio, 30 luglio ’22) ha l’aria di una presa in giro talmente sottile da apparire un inafferrabile ghirigoro. La stagione dei Cinque stelle è stata per lo più grottesca incluso il terrapiattismo e i Protocolli dei savi di Sion. Nonostante che il sociologismo a buon mercato la nobiliti come positiva espressione della protesta, non si può ignorare la profonda ferita che lascia nella vita politica e civile italiana. Le iniziative dei grillini si sono risolte in ...