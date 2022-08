Droni Usa uccidono il capo di Al Qaeda, Al Zawahiri (Di martedì 2 agosto 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in un discorso della Casa Bianca ha confermato la morte del leader di al-Qaeda Ayman al-Zaw?hir?: «Ho autorizzato un attacco di precisione che lo avrebbe rimosso dal campo di battaglia, una volta per tutte» ha detto Biden che ha anche sottolineato il fatto che «non ci siano vittime civili».Il 71enne medico egiziano si trovava in una casa nella zona di Sherpur (nel centro di Kabul) dove si era rifugiato dopo che l’area tribale tra Afghanistan e Pakistan dove si è nascosto per anni, era stata piu’ volte bombardata dai Droni americani. Zawahiri sul quale pendeva una taglia da 25 milioni di dollari si era nascosto nel centro di Kabul «per riunirsi con la sua famiglia », ha detto Biden, ed è stato ucciso in quello che un alto funzionario dell'amministrazione americana ha descritto come «un preciso ... Leggi su panorama (Di martedì 2 agosto 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in un discorso della Casa Bianca ha confermato la morte del leader di al-Ayman al-Zaw?hir?: «Ho autorizzato un attacco di precisione che lo avrebbe rimosso dal campo di battaglia, una volta per tutte» ha detto Biden che ha anche sottolineato il fatto che «non ci siano vittime civili».Il 71enne medico egiziano si trovava in una casa nella zona di Sherpur (nel centro di Kabul) dove si era rifugiato dopo che l’area tribale tra Afghanistan e Pakistan dove si è nascosto per anni, era stata piu’ volte bombardata daiamericani.sul quale pendeva una taglia da 25 milioni di dollari si era nascosto nel centro di Kabul «per riunirsi con la sua famiglia », ha detto Biden, ed è stato ucciso in quello che un alto funzionario dell'amministrazione americana ha descritto come «un preciso ...

