Carfagna, Gelmini riablitate dalla solita sinistra che possiede la verità, non la memoria (Di martedì 2 agosto 2022) Correva l'anno 2008 quando, da un palcoscegio a Piazza Navona, la comica Sabina Guzzanti proferiva insulti irripetibili verso l'onorevole Mara Carfagna. A difenderla, all'epoca, solo i compagni di partito. Nessuno, nel centrosinistra iper-femminista, osò pronunciare parole di solidarietà. sabina guzzanti al no cav day berlusconi Carfagna www.youtube.com Per i quattordici anni successivi Carfagna è stata derubriacata, nelle contrade progressiste, a fenomeno calendar-televisivo, miracolata da Berlusconi sulla strada dello showbiz. Stesso dicasi di Maria Stella Gelmini, fino a l'altro ieri considerata mera portaparola del Cav, nonché uno dei peggiori ministri dell'Istruzione della storia repubblicana, responsabile di tagli criminali al personale ...

