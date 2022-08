Canoa | Mondiali velocità | diciotto gli azzurri al via dal 3 al 7 agosto ad Halifax

(Di martedì 2 agosto 2022) Tutto pronto per la partenza del Campionato del mondo die para, in programma da mercoledì 3 a domenica 7ad, in Canada.sono gliche, guidati dal direttore tecnico Oreste Perri, compongono la spedizione d’oltreoceano. Il programma di gare prevede la disputa delle batterie e semifinali da mercoledì a venerdì, sabato e domenica invece si assegnano i titoli iridati di tutte le specialità. I CONVOCATI E LE GARE DEGLI: Daniele Santini (Fiamme Oro) e Nicolae Craciun (Fiamme Oro): C2 500, C2 1000 Carlo Tacchini (Fiamme Oro): C1 500, C1 1000, C1 5000 Mattia Alfonsi (Fiamme Oro): C1 200 Andrea Schera, Nicola Ripamonti, Tommaso Freschi, Manfredi Rizza: K4 500 uomini Susanna Cicali, Mathilde Rosa, ...

Nella canadese potranno lottare per il podio Carlo Tacchini, che proverà a difendere il bronzo iridato conquistato lo scorso anno nel C1 500 (specialità non olimpica), e Nicolae Craciun e Daniele Santini.