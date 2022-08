Auto elettriche, si possono ricaricare solo nel 7,5% delle aree di servizio (Di martedì 2 agosto 2022) Ormai è noto da tempo, dal 2035 in Europa, con lo stop alla vendita delle Auto endotermiche potranno essere vendute solo Auto elettriche. Ma qual è la situazione attuale delle Autostrade italiane per ricaricare questo tipo di veicoli? Lo svela il nuovo report “Colonnine in Autostrada 2022” di InsideEVs.it che fotografa il ritardo del Bel Paese nello sviluppo dell’infrastruttura necessaria per chi deve affrontare lunghi viaggi in Autostrada con un’Auto elettrica. Italia fanalino di coda L’Italia è in ritardo nello sviluppo dell’infrastruttura di ricarica per le Auto elettriche rispetto ai principali paesi europei, ma lo è ancor di più quando si parla di colonnine in ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 agosto 2022) Ormai è noto da tempo, dal 2035 in Europa, con lo stop alla venditaendotermiche potranno essere vendute. Ma qual è la situazione attualestrade italiane perquesto tipo di veicoli? Lo svela il nuovo report “Colonnine instrada 2022” di InsideEVs.it che fotografa il ritardo del Bel Paese nello sviluppo dell’infrastruttura necessaria per chi deve affrontare lunghi viaggi instrada con un’elettrica. Italia fanalino di coda L’Italia è in ritardo nello sviluppo dell’infrastruttura di ricarica per lerispetto ai principali paesi europei, ma lo è ancor di più quando si parla di colonnine in ...

