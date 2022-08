Attacco USA uccide leader di Al Qaeda (Di martedì 2 agosto 2022) Gli USA hanno condotto un Attacco con droni che ha ucciso il leader di Al Qaeda Ayman al-Zawahiri mentre si trovava in Afghanistan. “Giustizia è stata fatta”, ha detto il presidente americano Biden. I talebani hanno invece condannato l’Attacco. leader di Al Qaeda ucciso da un Attacco USA: cos’è successo? Gli USA hanno condotto un Leggi su periodicodaily (Di martedì 2 agosto 2022) Gli USA hanno condotto uncon droni che ha ucciso ildi AlAyman al-Zawahiri mentre si trovava in Afghanistan. “Giustizia è stata fatta”, ha detto il presidente americano Biden. I talebani hanno invece condannato l’di Alucciso da unUSA: cos’è successo? Gli USA hanno condotto un

