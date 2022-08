Agosto rilancia la lite nel centrodestra in Sicilia, Miccichè vs Musumeci (Di martedì 2 agosto 2022) AGI - "Agosto moglie mia non ti conosco". Servirebbe l'umorismo di Achille Campanile - che traeva spounto dalla saggezza dei proverbi popolari - per descrivere l'ultima puntata della faida nel centrodestra Siciliano, andata in onda mentre a a Roma la coalizione si concentra sulla campagna elettorale per le politiche. Sostituendo "moglie" con "presidente" il gioco sembra fatto, senonchè tra i due 'presidenti - chi guida la Regione, nello Musumeci, e chi conduce l'Ars, Gianfranco Miccichè - la lite va avanti ormai da oltre un anno, e ogni mese sembra l'Agosto in cui Campanile inserì le vicissitudini dei naufraghi che non riuscivano a togliersi le cinture di castità, ricevute per errore al posto delle cinture di salvataggio, e si costringevano a una casta e sofferta ... Leggi su agi (Di martedì 2 agosto 2022) AGI - "moglie mia non ti conosco". Servirebbe l'umorismo di Achille Campanile - che traeva spounto dalla saggezza dei proverbi popolari - per descrivere l'ultima puntata della faida nelno, andata in onda mentre a a Roma la coalizione si concentra sulla campagna elettorale per le politiche. Sostituendo "moglie" con "presidente" il gioco sembra fatto, senonchè tra i due 'presidenti - chi guida la Regione, nello, e chi conduce l'Ars, Gianfranco- lava avanti ormai da oltre un anno, e ogni mese sembra l'in cui Campanile inserì le vicissitudini dei naufraghi che non riuscivano a togliersi le cinture di castità, ricevute per errore al posto delle cinture di salvataggio, e si costringevano a una casta e sofferta ...

fisco24_info : Agosto rilancia la lite nel centrodestra in Sicilia, Miccichè vs Musumeci: AGI - 'Agosto moglie mia non ti conosco… - TheItalianTimes : ?? COPPA ITALIA 2022/23 Come cambia la #CoppaItalia: due nuove regole, date e orari di #agosto. La prima competizion… - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: #TIM rilancia: nuova offerta con #DAZN a prezzo scontato per tutto il 2022/23 - edowildb18 : RT @CalcioFinanza: #TIM rilancia: nuova offerta con #DAZN a prezzo scontato per tutto il 2022/23 - sportli26181512 : #Media #Notizie TIM rilancia: nuova offerta con DAZN a sconto: DAZN sconto agosto – TIM rilancia in vista del via d… -