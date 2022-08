Troppi pazienti, ospedale Cardarelli chiude pronto soccorso (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Arriva agosto e chiude nuovamente il reparto di pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli, il più frequentato dai cittadini della città e dell’intera provincia. In una lettera della direzione medica si segnala infatti che al momento nel pronto soccorso ci sono oltre 150 pazienti di cui 15 sono risultati positivi al Covid. Per questo è stata decisa la chiusura temporanea di accettazione al pronto soccorso a meno che non si tratti di “emergenza indifferibile”, si legge. Nella missiva ai direttori sanitari del Cardarelli, si sottolinea anche “la totale saturazione delle capacità ricettiva Covid di questo ospedale”. Una situazione difficile ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Arriva agosto enuovamente il reparto didell’di Napoli, il più frequentato dai cittadini della città e dell’intera provincia. In una lettera della direzione medica si segnala infatti che al momento nelci sono oltre 150di cui 15 sono risultati positivi al Covid. Per questo è stata decisa la chiusura temporanea di accettazione ala meno che non si tratti di “emergenza indifferibile”, si legge. Nella missiva ai direttori sanitari del, si sottolinea anche “la totale saturazione delle capacità ricettiva Covid di questo”. Una situazione difficile ...

