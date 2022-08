Sondaggi politici, Fdi cresce ancora e si attesta al 24,2%: bene anche il Pd (Di lunedì 1 agosto 2022) Sondaggi politici, FdI è ancora in crescita e si attesta al 24,2%,(era al 23,8%), mentre il Pd sale al 23,4% (era al 22,5%). La Lega registra un 13,5% (+0,1%) mentre il M5S ottiene il 9,9% (+0,1%). FI ... Leggi su globalist (Di lunedì 1 agosto 2022), FdI èin crescita e sial 24,2%,(era al 23,8%), mentre il Pd sale al 23,4% (era al 22,5%). La Lega registra un 13,5% (+0,1%) mentre il M5S ottiene il 9,9% (+0,1%). FI ...

