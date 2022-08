RAI: Serena Bortone e Alberto Matano sono stravolti, la decisione dell'azienda (Di lunedì 1 agosto 2022) Ci sarà un grande cambiamento in Rai, che stravolgerà personalità molto influenti del mondo dello spettacolo, quali Alberto Matano e Serena Bortone. Scopriamo insieme di cosa si tratta e quali sono i motivi alla base di questa decisione. Alberto Matano e Serena Bortone rappresentano die dei conduttori e giornalisti più amati della televisione italiana. I loro programmi, rispettivamente La vita in diretta e Oggi è un altro giorno sono sempre molto apprezzati e seguiti da un numero foltissimi di telespettatori. Ma nelle ultime ore, i due protagonisti di mamma Rai sono stati investiti da una decisione ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 1 agosto 2022) Ci sarà un grande cambiamento in Rai, che stravolgerà personalità molto influenti del mondoo spettacolo, quali. Scopriamo insieme di cosa si tratta e qualii motivi alla base di questarappresentano die dei conduttori e giornalisti più amatia televisione italiana. I loro programmi, rispettivamente La vita in diretta e Oggi è un altro giornosempre molto apprezzati e seguiti da un numero foltissimi di telespettatori. Ma nelle ultime ore, i due protagonisti di mamma Raistati investiti da una...

LiberoMagazine_ : Cambio di programma nei palinsesti di #Rai1: #SerenaBortone e #AlbertoMatano rientrano in anticipo - zazoomblog : “Purtroppo per loro”. Alberto Matano e Serena Bortone la costretta decisione della Rai - #“Purtroppo #loro”.… - serena_scorzoni : RT @RaiCultura: Il #1agosto uno dei più noti e versatili attori italiani, Giancarlo Giannini, compie 80 anni. Rai Cultura gli augura buon c… - luigidalise : A Minori, per la presentazione dell’ultimo libro di Gigi Marzullo, “La vita è un sogno”, edito da Rai Libri, con un… - sauro59529780 : @mgmaglie Forse lei ha ragione...ma sicuramente una poltrona(capiente) per lei in rai la si troverà ...stia serena… -