MagicGazzetta : Pessina: inserimenti e bonus nel 3-5-2 di Stroppa, può essere un crack #fantacampionato -

Agenzia ANSA

Nel 3 - 5 - 2 di Stroppa,può quindi essere quella mezzala offensiva in grado di farsi sentire in zona - gol conpuntuali (ruolo in cui spesso è stato impiegato dal c.t. Mancini ...Giovanni Stroppa si ritrova una rosa ribaltata conimportanti da equilibrare. In porta ... A nobilitare il centrocampo sono stati chiamati l'interista Sensi e il brianzolo, che sarà ... MONZA: mercato boom, le ambizioni della matricola Un'euforia contagiosa che cerca di replicare, almeno in parte, i tempi felici della costruzione dell'epopea Milan. Galliani ci mette l'esperienza e i contatti, Berlusconi i soldi e la sua passione per ...Bondo al fantacalcio - Altro colpo di mercato per il Monza di Galliani che si sta rivelando una delle regine del mercato. Cosa fare all'asta con l'ex Nancy.