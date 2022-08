Letta spara la prima fesseria: il patrimonio di cittadinanza (Di lunedì 1 agosto 2022) Il segretario del Pd, Enrico Letta, ha rilanciato la sua proposta di aumentare la tassa sull’eredità, colpendo i più ricchi per finanziare un gruzzoletto da 10mila euro da fornire ai diciottenni. Ci sono varie considerazioni da fare di tipo tecnico e politico su questa ipotesi, lanciata in piena campagna elettorale, e che nel primo anno di applicazione equivarrebbe ad una patrimoniale da 4 miliardi. Sotto un profilo strettamente contabile, evidentemente il segretario del Pd è a conoscenza di una nuova epidemia selettiva, che ucciderà solo ricchi, che per questa via possano finanziare un fondo giovani. Non si capisce come possa funzionare altrimenti questa imposta di scopo. A meno che non si pensi di creare un fondo per ogni diciottenne da 10mila euro a carico dell’erario, per poi riempirlo «a babbo morto». Dal punto di vista erariale conviene ricordare come l’Italia ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 1 agosto 2022) Il segretario del Pd, Enrico, ha rilanciato la sua proposta di aumentare la tassa sull’eredità, colpendo i più ricchi per finanziare un gruzzoletto da 10mila euro da fornire ai diciottenni. Ci sono varie considerazioni da fare di tipo tecnico e politico su questa ipotesi, lanciata in piena campagna elettorale, e che nel primo anno di applicazione equivarrebbe ad una patrimoniale da 4 miliardi. Sotto un profilo strettamente contabile, evidentemente il segretario del Pd è a conoscenza di una nuova epidemia selettiva, che ucciderà solo ricchi, che per questa via possano finanziare un fondo giovani. Non si capisce come possa funzionare altrimenti questa imposta di scopo. A meno che non si pensi di creare un fondo per ogni diciottenne da 10mila euro a carico dell’erario, per poi riempirlo «a babbo morto». Dal punto di vista erariale conviene ricordare come l’Italia ...

