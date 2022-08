La solitudine di massa con la didattica a distanza. Formazione è relazione (Di lunedì 1 agosto 2022) Il commento Un ragazzo che nel 2020, quando tutto è cominciato, frequentava la quarta superiore ha vissuto gli ultimi tre anni di Formazione davanti ad un computer. La quarta, praticamente a casa; la quinta, un po’ a casa e un po’ in classe; quando finalmente è arrivato all’università ha ricominciato daccapo. Tre anni. Mettiamo, dai 17 ai 20. Dall’adolescenza alla prima giovinezza. E sempre per la stessa ragione, il Covid. Ci siamo chiesti che cosa abbia significato per questa generazione. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 1 agosto 2022) Il commento Un ragazzo che nel 2020, quando tutto è cominciato, frequentava la quarta superiore ha vissuto gli ultimi tre anni didavanti ad un computer. La quarta, praticamente a casa; la quinta, un po’ a casa e un po’ in classe; quando finalmente è arrivato all’università ha ricominciato daccapo. Tre anni. Mettiamo, dai 17 ai 20. Dall’adolescenza alla prima giovinezza. E sempre per la stessa ragione, il Covid. Ci siamo chiesti che cosa abbia significato per questa generazione.

