La questione razziale negli States | immigrati e rifugiati strumento di faide partigiane e rivalità politica

(Di lunedì 1 agosto 2022) L’affermazione scritta da Thomas Jefferson nel Preambolo della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America del 4 luglio 1776 – e tanto sbandierata dalle nostre parti da chi di storia e diritto non sa un tubo –: «che tutti gli uomini sono creati uguali, che sono dotati dal loro Creatore di alcuni Diritti inalienabili, che tra questi sono la Vita, la Libertà e la ricerca della Felicità» («thatall men are createdequal, thatthey are endowed by their Creator with certainunalienableRights, thatamongthese are Life, Liberty and the pursuit of Happiness»), era soltanto un trompe-l’œil istituzionale valido unicamente per i bianchi. Jack Norman Rakove, professore di Storia e studi americani, nonché di Scienza dellaall’Università di Stanford, ha affermato che quando il Congresso continentale adottò il testo storico redatto da Thomas Jefferson, non intendeva ...