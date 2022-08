La legge del New Jersey - Cronaca - quotidiano.net (Di lunedì 1 agosto 2022) NEW YORK Ivana Trump è stata sepolta nel golf club dell'ex marito a Bedminster, in New Jersey, in questi giorni al centro della Cronaca per aver ospitato un torneo sponsorizzato dall'Arabia Saudita. ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) NEW YORK Ivana Trump è stata sepolta nel golf club dell'ex marito a Bedminster, in New, in questi giorni al centro dellaper aver ospitato un torneo sponsorizzato dall'Arabia Saudita. ...

pdnetwork : Oltre 130mila richieste in 3 giorni per il bonus psicologo. È una fotografia chiara del nostro Paese e del disagi… - borghi_claudio : @CPF02294951 @intuslegens @Armando75326951 Ma quale emendamento? Nessun emendamento è stato votato in nessuna commi… - Montecitorio : #31luglio 1947 - l’Assemblea costituente approva a scrutinio segreto, con 262 voti favorevoli, 68 contrari e 80 ast… - FacchianoEnrico : @arica72 Se quest'argomento ti posso dire che chi tocca i bambini per qualsiasi motivo io li prenderei e prima di e… - returnofthema13 : RT @davcarretta: Nel 2019, dopo la legge di bilancio Salvini-Di Maio del governo Conte 1, la pressione fiscale è risultata pari al 42,4%, i… -