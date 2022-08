Kosovo | il premier rinvia di 30 giorni il provvedimento su targhe e visti d' ingresso

(Di lunedì 1 agosto 2022) Il primo ministro del, Albin Kurti, ha annunciato il rinvio del piano studiato dalla sua amministrazione per imporre l'adozione diautomobilistiche ed'emessi dalle ...

Una nota della missione a guida Nato in(Kfor) avverte che la tensione resta 'tesa', dopo che nella notte sirene antiaeree hanno suonato per ore, accompagnate dalla mobilitazione delle forze ...Albin Kurti,del, ha subito dichiarato: "Le prossime ore, i prossimi giorni, le prossime settimane potrebbero essere molto problematiche". Da Belgrado il presidente Aleksander Vulcic ..."In cooperazione con i nostri alleati internazionali, ci impegnato a posticipare l'attuazione della decisione sulle targhe automobilistiche e i documenti di ingresso e uscita dai valichi di confine co ...Il conflitto sulle targhe serbe, bandite dal governo di Pristina, ripropone lo schema ucraino. E la regione è uno dei punti più delicati della geopolitica mondiale ...