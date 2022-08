Fabregas c’è | tifosi del Como in delirio | ecco la strategia che ha portato allo sbarco di un campione del mondo in una squadra di Serie B

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 agosto 2022) Parte Lorenzo Lucca, arriva Cesce l’assist è perfetto per il canonico discorso sull’Italia che non ne vuole sapere di concedere spazio e opportunità ai giovani, preferendo affidarsi all’usato, spesso non così sicuro come sembra. Un discorso a prova di bomba perché questa è la realtà, più volte descritta e analizzata. Solo cherappresenta un caso a parte, trattandosi di un’autenticadi valorizzazione di un marchio, nello specifico quello delCalcio, dove l’aspetto del campo è quello paradossalmente meno importante. L’operazionepotrebbe essere un successo a prescindere dall’effettivo apporto delspagnolo ai destini dei lariani, fungendo da esempio di come unadi business ben strutturata, con alle spalle una ...