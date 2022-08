Entry list Wta 250 Cleveland 2022: partecipanti ed italiane presenti (Di lunedì 1 agosto 2022) L’Entry list del torneo Wta 250 di Cleveland 2022. Si gioca dal 21 al 27 agosto sui campi in cemento all’aperto della cittadina dell’Ohio. Le teste di serie numero uno e tre sono italiane. Si tratta di Martina Trevisan e Camila Giorgi. presenti anche la russa Alexandrova, la belga Mertens e le francesi Cornet e Garcia. Tra le giovanissime figura nell’elenco anche la danese Tauson. Gli Stati Uniti si affidano a Rogers e Pera, protagonista di una doppietta sensazionale tra Budapest ed Amburgo. Di seguito l’Entry list completa del torneo Wta 250 di Cleveland 2022. Entry list WTA 250 Cleveland 2022 Seed Nome Entry Ranking 1 Martina ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 agosto 2022) L’del torneo Wta 250 di. Si gioca dal 21 al 27 agosto sui campi in cemento all’aperto della cittadina dell’Ohio. Le teste di serie numero uno e tre sono. Si tratta di Martina Trevisan e Camila Giorgi.anche la russa Alexandrova, la belga Mertens e le francesi Cornet e Garcia. Tra le giovanissime figura nell’elenco anche la danese Tauson. Gli Stati Uniti si affidano a Rogers e Pera, protagonista di una doppietta sensazionale tra Budapest ed Amburgo. Di seguito l’completa del torneo Wta 250 diWTA 250Seed NomeRanking 1 Martina ...

